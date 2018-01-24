Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yi telefonla aradı. Dün gece geç saatlerde gerçekleşen görüşmede Al-Attiyah, Türkiye’nin terörle haklı mücadelesinde Katar’ın Türkiye’nin yanında olduğunu ifade ederek, “Zeytin Dalı Harekatı"nı desteklediklerini belirtti. Al-Attiyah, Afrin’de icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye’nin talep etmesi durumunda gereken her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Al-Attiyah’a Türkiye’nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan Zeytin Dalı Harekâtı'nın gerekçeleri hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı Katar hükümetine teşekkür etti.