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Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah, mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yi telefonla arayarak, Türkiye’nin Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği “Zeytin Dalı Harekâtı"nda Türkiye’yi sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Katardan Zeytin Dalı Harekatına destek

24 Ocak 2018 09:07

Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yi telefonla aradı. Dün gece geç saatlerde gerçekleşen görüşmede Al-Attiyah, Türkiye’nin terörle haklı mücadelesinde Katar’ın Türkiye’nin yanında olduğunu ifade ederek, “Zeytin Dalı Harekatı"nı desteklediklerini belirtti. Al-Attiyah, Afrin’de icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye’nin talep etmesi durumunda gereken her türlü desteği vereceklerini vurguladı. 

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Al-Attiyah’a Türkiye’nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan Zeytin Dalı Harekâtı'nın gerekçeleri hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı Katar hükümetine teşekkür etti.  

Etiketler: Katar, zeytin dalı operasyonu

 

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