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Katı yakıt istatistikleri açıklandı |27 Eylül 2018

Katı yakıt istatistikleri açıklandı |27 Eylül 2018
Katı yakıt istatistikleri açıklandı |27 Eylül 2018

Temmuz ayında en fazla üretim ve teslimat katı yakıtlar içerisinde linyitte gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2018 yılı Temmuz ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taş kömürünün 100 bin 512 ton, linyitin 6 milyon 912 bin 475 ton ve taş kömürü kokunun 385 bin 411 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taş kömürünün 2 milyon 983 bin 147 ton, linyitin 7 milyon 106 bin 293 ton ve taş kömürü kokunun 443 bin 723 ton olarak gerçekleştiği görüldü. 

ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞ KÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ 

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,4 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 86,9 iken linyitte yüzde 97,3 olarak hesaplandı.

TAŞ KÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI 

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taş kömürü teslimatının yüzde 55,5'i termik santrallere, yüzde 21,7'si kok tesislerine, yüzde 7,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 88,2'si termik santrallere ve yüzde 7,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taş kömürü kokunun ise yüzde 97,9'u demir-çelik sanayine sevk edildi.  

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