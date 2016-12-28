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Katı yakıt istatistikleri açıklandı

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.


28 Aralık 2016 10:09

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ekim ayı 'Katı Yakıt İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2016 yılı Ekim ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 125 bin 401 ton, linyitin 4 milyon 753 bin 561 ton ve taşkömürü kokunun 369 bin 821 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 827 bin 58 ton, linyitin 4 milyon 678 bin 599 ton ve taşkömürü kokunun 445 bin 928 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,3 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 82,9 iken linyitte yüzde 101,6 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 40,6'sı termik santrallere, yüzde 14,7’si kok tesislerine, yüzde 7,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 83,6'sı termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 99,7'si demir-çelik sanayine sevk edildi. 

Etiketler: katı yakıt


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