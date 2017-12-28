Diğer
Kategoriler

Katı yakıt istatistikleri açıklandı: En fazla üretim ve teslimat linyitte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ekim ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. En fazla üretim ve teslimat Ekim ayında linyitte gerçekleşti.

Katı yakıt istatistikleri açıklandı: En fazla üretim ve teslimat linyitte

28 Aralık 2017 10:20

Buna göre; katı yakıtların 2017 yılı Ekim ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 92 bin 340 ton, linyitin 6 milyon 878 bin 338 ton ve taşkömürü kokunun 378 bin 430 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 992 bin 290 ton, linyitin 6 milyon 659 bin 443 ton ve taşkömürü kokunun 465 bin 468 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,3 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 81,3 iken linyitte yüzde 103,3 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının; yüzde 42,6’sı termik santrallere, yüzde 12,5’i kok tesislerine, yüzde 4,2’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının; yüzde 86,5’i termik santrallere ve yüzde 8,4’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Taşkömürü kokunun ise yüzde 93,1’i demir-çelik sanayine sevk edildi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç