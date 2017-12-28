Katı yakıt istatistikleri açıklandı: En fazla üretim ve teslimat linyitte

Buna göre; katı yakıtların 2017 yılı Ekim ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 92 bin 340 ton, linyitin 6 milyon 878 bin 338 ton ve taşkömürü kokunun 378 bin 430 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 992 bin 290 ton, linyitin 6 milyon 659 bin 443 ton ve taşkömürü kokunun 465 bin 468 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,3 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 81,3 iken linyitte yüzde 103,3 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının; yüzde 42,6’sı termik santrallere, yüzde 12,5’i kok tesislerine, yüzde 4,2’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının; yüzde 86,5’i termik santrallere ve yüzde 8,4’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Taşkömürü kokunun ise yüzde 93,1’i demir-çelik sanayine sevk edildi.