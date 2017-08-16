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Katı yakıt üretim tesisinde bir ayda iki yangın

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde katı atık presleme ve dönüşüm tesisinde 1 buçuk ayda 2. kez yangın çıktı. Yangın 50 itfaiye ekibi tarafından yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Katı yakıt üretim tesisinde bir ayda iki yangın

16 Ağustos 2017 23:52

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde katı yakıt üreten fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Yangını gören çalışanlar 112 Acil servisine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin Honaz, Bahçelievler, Kocabaş, Kaklık, Akköy, Gümüşler, Kayalık, Akkale’den 50 ekibinin 20 araçla müdahale ettiği yangın 3 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: Denizli, katı yakıt


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