Katı yakıt üretim tesisinde bir ayda iki yangın

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde katı yakıt üreten fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Yangını gören çalışanlar 112 Acil servisine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin Honaz, Bahçelievler, Kocabaş, Kaklık, Akköy, Gümüşler, Kayalık, Akkale’den 50 ekibinin 20 araçla müdahale ettiği yangın 3 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Medeni Topaloğlu

