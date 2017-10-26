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Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

En fazla üretim ve teslimat Ağustos ayında linyitte gerçekleşti.

Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

26 Ekim 2017 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2017 yılı Ağustos ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 88 bin 530 ton, linyitin 4 milyon 735 bin 400 ton ve taşkömürü kokunun 372 bin 58 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 551 bin 565 ton, linyitin 4 milyon 982 bin 606 ton ve taşkömürü kokunun 443 bin 436 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,5 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 83,9 iken linyitte yüzde 95 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının; yüzde 53,5’i termik santrallere, yüzde 16,7’si kok tesislerine, yüzde 3,8’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının; yüzde 85,3’ü termik santrallere ve yüzde 9,7’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97,7’si demir-çelik sanayine sevk edildi. 

Etiketler: Katı yakıtlar istatistikleri

 

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