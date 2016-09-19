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Katil arılar 20 bin ağacı kuruttu, Uludağ'da hasat sıkıntılı başladı

İtalya'dan gemilerle Türkiye'ye gelen ve Uludağ'da 100 bin ağaçtan 20 bin tanesini kurutan katil arılar yüzünden Bursa'da kestane hasadı sıkıntılı başladı.

Katil arılar 20 bin ağacı kuruttu, Uludağda hasat sıkıntılı başladı

19 Eylül 2016 09:07
Katil arılar 20 bin ağacı kuruttu - Tıkla İzle

Üreticiler rekoltenin düştüğünü kaydederken, bunun da fiyatlara yansıyacağını, ayrıca Uludağ'da kestane bahçelerine giren kaçak toplayıcılarla başlarının dertte olduğunu kaydettiler.

Uludağ'da 3 yıl içinde 20 bin kestane ağacı katil arılar yüzünden kurudu. Kestane fiyatları ise her geçen yıl artarak yükselmeye devam ediyor. Bu yıl Uludağ eteklerinde kestane hasadına başlayan üreticiler tedbir alınmazsa yılda 50 kilometre alana yayılan katil arıların, önümüzdeki kısa süre içinde Türkiye'de kestane ağacı bırakmayacağını ifade ettiler. 

Fidyekızık Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Gültekin, “İlk olarak gemilerle İtalya'dan Yalova'ya gelen Gal arısı Uludağ'daki kestane ağaçlarına da ulaşarak büyük zarar verdi. Kestane üreticileri olarak bir diğer sıkıntımız da kaçak kestane toplayıcıları. Uludağ’da yılda 30 ton kestane hasadı yapılmakta. 15 Eylül itibariyle aşılı kestane hasadı başlandı. Aşı kestanede hasat 20 gün sürüyor. Bizim en büyük sıkıntımız Uludağ eteklerinde kestane yürüyüşüne çıkan vatandaşların sahipli aşı kestane bahçelerinden kestane toplamaları. Üreticiler olarak önerimiz; kestane yürüyüşüne çıkan vatandaşların bu yürüyüşlerini 10 Ekim’den sonra yapmalı. Bu tarihe kadar sahipli aşı kestane hasadı bitiyor. Bu yıl kestane fiyatları Gal arısının kestane ağaçlarına zarar vermesinden dolayı arttı. Fiyatlar 7 ila 10 lira arasında olacak. Geçen sene en fazla 8 liradan satılıyordu. 20 yaşında bir kestane ağacından 80 kilo kestane hasadı yapmaktayız” diye konuştu. 

Burak Türker 


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