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Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde işlenen cinayetten dakikalar sonra elleri kanlar içindeki 3 kişi, devriye gezen jandarma ekiplerinin dikkatiyle yakalandı.

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

03 Eylül 2018 23:23

Edinilen bilgiye göre, bir yıl önce sattıkları hayvanların parasını almak için Çorum’dan Amasya’nın Merzifon ilçesine gelen A.Y., R.Y. ve C.Y. ile alacaklarını tahsil etmek için kendileriyle 20 bin liraya anlaştığı iddia edilen Recep Güney arasında tartışma çıktı. Güney’i ıssız bir yerde darp edip bıçakladıktan sonra el ve ayaklarını bağlayıp aracın bagajına koyan 3 şahıs, Güney'i indirdikleri yerde tabancayla başından vurarak tekrar aracın yanına geldi.

O sırada devriye gezen jandarma ekibi, yol kıyısında duran aracı fark edip yanına gitti. Elleri, kıyafetleri ve ayakkabılarında kan olan şahısların durumundan şüphelenen ekipler, aracın bagajında kanlı elbiseler ile bıçak buldu. Jandarma, Merzifon’da bir kavgaya karıştıklarını söyleyen 3 şahsı gözaltına aldı. Çevrede yapılan incelemede Güney’in cansız bedenini bulan ekipler, cinayet şüphelilerini İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  

Murat Çelik 

 

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