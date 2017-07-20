Katil zanlısı 12 yıl sonra izmaritteki DNA'sından yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Orhangazi İlçesi Gedelek Mahallesi Açmalar mevkisinde 26 Nisan 2005'de 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Kamil Çal'ın (40) katil zanlısını bulmak için faili meçhul dosyayı tekrar açtı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya, Kütahya ve Konya’da yaptığı 8 aylık çalışmalar sonucu öldürülen Kamil Çal ve 54 yaşındaki eşi Fatma Çal’ın 80 yakınıyla görüştü. Yapılan çalışmalar neticesinde Fatma Çal’ın kardeşi Ramazan K.’nin (50) aldattığı iddiasıyla ablasının ilk eşini de bıçakladığını belirleyen ekipler, Ramazan K.’nin cinayeti işlemiş olabileceği üzerinde yoğunlaştı. Ramazan K’dan alınan kan örnekleri ile olay günü cesedin yanında bulunan izmaritler karşılaştırıldı. Sigaradaki DNA’nın Ramazan K’ya ait olduğu tespit edildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Konya’da yaptığı çalışmalar neticesinde Fatma Çal azmettirici, kardeşi Ramazan K. ise katil zanlısı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Serkan Akkuş