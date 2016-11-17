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Katil zanlısı: 'Baldızımı eski eşim zannettim, öldürdüm'

Elazığ’da balkondan girdiği evde eski kayınbabasını ve baldızını öldüren zanlıya iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Zanlı mahkemede, ”Baldızımı eski eşim zannettim öldürdüm” dedi.

Katil zanlısı: Baldızımı eski eşim zannettim, öldürdüm

17 Kasım 2016 13:04

Olay, 24 Ocak 2016 tarihinde sabah saat 05.00 sıralarında merkez Olgunlar Mahallesi Aksu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 1. katında meydana gelmişti. Eşi Dilek K.’dan ayrılan Hüseyin Ç., sabaha karşı geldiği eski kayınbabasının evine balkondan girmiş, kayınbabası Bayram (61) ile baldızı Hacer’i (16) öldürmüş, kayınbiraderi Aziz Kara’yı da yaralayarak kaçmıştı. Zanlı kaçtığı Gaziantep’te Elazığ polisi tarafından eşkal değiştirirken berberde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen cinayet davasına tutuklu sanık Hüseyin Ç. ile M.A., maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tüm eksikliklerin giderildiği belirten mahkeme heyeti savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı mütalaasında, cinayet zanlısı Hüseyin Ç.’nin kasten adam öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 81/2 maddesi gereğince iki kez cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca zanlıya, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da ceza verilmesini istedi.
Maktul yakınlarının avukatı, sanık hakkında savcının istediği cezaya katıldıklarını ancak, haksiz tahrik maddesinin uygulanmaması gerektiğini söyledi. Müştekiler de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti cinayet zanlısı Hüseyin Ç.’ye söz verdi. Hüseyin Ç. ifadesinde, ”Onlardan alacağım vardı, balkondan eve girdim, baldızım Hacer’i, ayrıldığım eşim Dilek zannettim ateş ettim. Daha sonra Aziz ile Bayram Kara üzerime geldi onlara da ateş ettim. Amacım cinayet işlemek değildi, alacağımı almaya gelmiştim” dedi.
Sanık avukatları da daha önce verdikleri savunmaları tekrar ederken, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre istedi.

Mahkeme heyeti sanık avukatlarının ek süre talebi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ 


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