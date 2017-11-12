Katil zanlısı: 'Çocuğun yaşında biriyle birliktesin, utanmıyor musun diye tepki gösterdim'

Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde dün akşam Nuh Murat U. (37), 2 ay önce boşandığı eşi Leyla D. (34) ile arkadaşı Volkan D.'yi (24) tabanca ile vurmuş, Volkan D. hayatını kaybetmiş, Leyla D. ise ağır yaralanmıştı. Olaydan sonra kaçan zanlı trafik polisi tarafından yakalanmış ve Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülmüştü. Zanlı Nuh Murat U.'nun ifadesinde cinayeti namusunu temizlemek için işlediğini belirterek, "Eşimle boşanmadan önce iş yerinde 11 yaş küçük biriyle beni aldattığını öğrendim. Leyla eve geldiğinde, 'Çocuğun yaşında biriyle birliktesin utanmıyor musun?' diye tepki gösterdim. Bunun üzerine Leyla babasının evine gitti. Ondan sonra bir daha dönmedi. 2 ay önce de resmi olarak boşandık" dediği öğrenildi.

Nuh Murat U. cinayet anını ise şöyle anlattı: "Süleyman Demirel Bulvarı'ndan araçla giderken otobüs durağında boşandığım Leyla ile yanında genç bir şahsı gördüm. Aracı 150 metre ileriye park ettim ve yürüyerek onların yanına geldim. Tabanca ile önce Leyla'ya 2-3 el ateş ettim. Daha sonra yanındaki şahsın bana doğru hamle yaptığını görünce şahsa da ateş ettim. Sonra da oradan kaçtım. Kaçarken yere düştüm, kafam, omzum yere düştüğüm için yaralandı. Bir süre sonra da polisler beni yakaladı."

İfadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine getirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada hastanede tedavisi süren Leyla D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Volkan D.'nin cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya