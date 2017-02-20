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Katil zanlısı, küçük Ahmet'i eşinden kıskandığı için öldürmüş

İzmir'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'u öldüren cinayet zanlısı üvey baba Müştak M., küçük Ahmet'i eşinden kıskandığı için öldürdüğünü itiraf etti.

Katil zanlısı, küçük Ahmeti eşinden kıskandığı için öldürmüş

20 Şubat 2017 14:24

İzmir'in Menemen ilçesinde bir haftadır kayıp olan Ahmet Coşkun'un kafasına keserle vurup, su kuyusuna atarak öldüren zanlı Müştak M. (28) emniyetteki sorgusunun ardından Menemen İlçe Adliyesine sevk edildi.

"Eşim çok seviyordu, kıskandım"

Emniyetteki sorgulamasında suçunu itiraf eden Müştak M., "Eşim oğlunu çok seviyordu, Ahmet'e çok düşkündü. Onun bu sevgisini kıskandım. Ahmet'i ortadan kaldırırsam beni seveceğini düşünerek öldürdüm" dedi.

Vatandaşlar linç edecekti

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğünden yoğun güvenlik önlemleri altında çıkartılan zanlıya çelik yelek giydirildi. Öldürülen küçük Ahmet'in yakınları ve ilçe halkı zanlıya büyük tepki gösterdi. Polisin ördüğü emniyet duvarını aşan vatandaşlar, katil zanlısı Müştak M.'yi linç etmeye çalıştı.

Bir anda zanlının bindirildiği ekip otosuna da yürüyen vatandaşlar öfkesini arabaya vurarak çıkardı.Öte yandan, Ahmet coşkun'un annesi Elif M. de emniyetten çıkartıldı. 

Atakan Şen - Mihrap Düzöz
 


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