Edinilen bilgiye göre, olay, akşam 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi, Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Arıcı (48) ve Ümit S., Eminağa Caddesi'nde karşılaştı. Ümit S. hiçbir şey söylemeden pompalı tüfeğini ateşledi. Göğsüne ve bacaklarına isabet eden saçmalarla ağır yalanan Arıcı, kanlar içinde yere yığılırken Ümit S. ise kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Arıcı, buradaki müdahalenin ardından Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Arıcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Ümit S. kısa sürede Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından yakalandı.

Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlının ilk sorgusunda "Namusumu temizledim" dediği öğrenildi.



Arıcı'nın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih Keçe

ADANA