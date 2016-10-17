Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Sırasöğütler Caddesi Özen Sokak'ta meydana gelen olayda, 21 yaşındaki M.T. ile 29 yaşındaki H.T., bilinmeyen bir nedenle 85 yaşındaki Sultan Ton'u bıçakladı. Olayın ardından M.T.'nin 155'i arayarak ninelerinin öldüğünü ihbar ettiği bildirildi. Sağlık ekipleri vücuduna 10 bıçak darbesi alan 85 yaşındaki Sultan Ton'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı kadının torunları H.T. ile M.T.'yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Sultan Ton'un cenazesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrasında Kahramanmaraş'a gönderildiği ve burada toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan torunlar M.T. ile H.T., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Turan Bulut