Edinilen bilgiye göre, fabrika işçisi olan Gürbüz Kömür'ün (53) cumartesi günü Demirtaş Mahallesi'nin Tepecik Mevkii'ndeki tarlada cansız bedeni bulundu. Akçağlayan Mahallesi'nde oturan Kömür'ün, yapılan inceleme sonunda tabancayla kalbinden vurulduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kömür'ün yakınlarıyla yapılan görüşme sonrası kendisine ait 16 CTB 75 plakalı aracın da kayıp olduğunu belirledi. Aracın geçiş güzergahları üzerindeki MOBESE kamera görüntülerini inceleyen polis, kayıp aracı Çarşamba Mahallesi'nde bir otoparkta terk edilmiş halde buldu. Araç üzerinde parmak izi çalışması yapıldı. Tekstil fabrikasında çalışan Kömür'ün mesai arkadaşlarıyla da tek tek görüşen ekipler, Kömür'ün kimseyle husumetinin bulunmadığını, olayın anlık gelişmiş olma ihtimalinin bulunduğunu belirledi.

Ekipler Demirtaş'taki cinayeti soruştururken, gece Alemdar Mahallesi'nde Yusuf Ay isimli kişinin 3 kurşunla vurulduktan sonra aracının gasp edildiği ihbarı geldi. Ağır yaralanan Ay, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken gasp edilen 16 P 5828 plakalı aracıda polis tarafından takibe alındı. Ekipler birbirine benzerlik gösteren her iki olayı da aynı kişinin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimalinin kuvvetli olması üzerine soruşturmayı bu yönde sürdürdü. Gasp edilen araç, Çevre Yolu Botanik Park istikametinden İstanbul istikametine seyrederken MOBESE kameraları tarafından ikaz verince, polis ekipleri peşine düştü. Saat 22.45’te başlayan kovalamaca 10 dakika sonra Okan A. idaresindeki ticari aracın Yeni Yalova Yolu üzerindeki Köfteci Yusuf isimli iş yerine dalmasıyla son buldu.

Direksiyondaki parmak izleri ele verdi

Kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Okan A. yol kenarındaki iş yerinin ön cephe çerçevelerini kırıp içeri girdi. Aralarında Okan A.'nın da bulunduğu 2’si ağır 13 kişi yaralandı. Kaza sonrası aldığı darbe sonrası vücudunda kırıklar oluşan Okan.A. ameliyata alındı. 2 günlük tedavinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro ekipleri tarafından Fomara'daki emniyet binasından çıkarılan Okan A. sessizliğini bozmadı. Öte yandan, tekstil işçisi evli 2 çocuk babası Gürbüz Kömür'e ait olan ve otoparkta terk edilmiş halde bulunan otomobilin direksiyonundan alınan parmak izlerinin zanlı Okan A.'nın parmak iziyle uyuştuğu belirtildi. Zanlı Okan A.'nın öldürdüğü iddia edilen Gürbüz Kömür'ü daha önce tanımadığı, olay günü kendisini bir yere bıraktırma bahanesiyle aracına binmiş olabileceği belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Cengiz Gündüz