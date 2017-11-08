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Katili en yakın arkadaşı çıktı

Bursa'da boğazı kesilip 26 yerinden bıçaklandıktan sonra cesedi boş araziye atılan gencin katil zanlısı yakalandı. Öldürülen gencin yakın arkadaşı olduğu tespit edilen katil zanlısı ilk ifadesinde "Beni insan içerisinde küçük düşürüyordu. Kötü davranıyordu. Zamanla kin besledim" dedi.

Katili en yakın arkadaşı çıktı

08 Kasım 2017 17:22

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer'in Çalı Mahallesi'nde boş bir arazide meydana geldi. Vatandaşın yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 26 yerinden bıçaklanmış ve boğazı kesilerek öldürülen genç bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin 24 yaşındaki Kadir Çevik'e ait olduğunu belirleyen cinayet büro dedektifleri, Kadir Çevik'in olay günü en son saat 19:00 sıralarında, yakın arkadaşı olan D.Ş. (28) ile beraber, D.Ş.'ye ait beyaz renkli otomobille dolaştıklarını tespit etti. D.Ş. isimli kişi Çalı Mahallesi'nde gözaltına alındı. Yapılan sorgunun ardından suçunu itiraf eden zanlı, Kadir Çevik'in kendisine kötü davrandığını, insanların içinde küçük düşürdüğünü, bu yüzden içinde zamanla kin ve nefret oluştuğunu söyledi.

Olay günü kendisine ait otomobilin içerisinde arkadaşı Kadir Çevik'i bıçaklayarak öldürdüğünü anlatan D.Ş., cesedi yolun kenarına, kıyafetlerini ise yakındaki bir dere yatağına attığını, daha sonra kaçarak önce aracını, sonra kendi kıyafetlerini yıkayıp Kadir Çevik'e ait botları ve olayda kullandığı bıçağı Kayapa Mahallesi'nde ormanlık araziye attığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, maktule ait kanlı kıyafetler, botlar, suç aleti bıçak, olayda kullanılan araç, D.Ş.'nin yıkadığı kıyafetlerin tamamını bularak, incelemek üzere kriminal laboratuvarına gönderdi. Zanlı D.Ş. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Serkan Akkuş 

 

 

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