Diğer
Kategoriler

Katili yakaladı, ayın polisi seçildi

Samsun'da pompalı tüfekle 23 yaşındaki genci öldürerek kayıplara karışan katili yakalayan polis memuru 'ayın polisi' seçildi.

Katili yakaladı, ayın polisi seçildi

17 Aralık 2016 12:15

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Zeytinlik Mahallesi Düzyayla Sokak’ta 13 Kasım'da meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Mahmut Demir, kalbinin üzerinden vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.
Silahlı saldırı düzenleyen Mustafa A. (36) kaçmış, ancak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekibi tarafından yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Mustafa A.'yı yakalamak için mesai mevhumu gözetmeksizin özveri çalışmaları sonucu şüpheliyi yakalayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda görevli polis memuru Tufan Odabaşı'yı görev bilinci ile hareket etmesi, duyarlı, dikkatli ve özverili bir şekilde çalışması, mesai arkadaşlarına örnek teşkil ettiği ve halkın polise olan güven duygusunun güçlenmesine katkıda bulunduğu gerekçesiyle 2016 yılı Kasım ayının polisi seçti.
Ayın polisi seçilen Tufan Odabaşı'nın fotoğrafı Samsun Emniyet Müdürlüğü girişindeki lobide bulunan ayın polisi panosuna asıldı. 

Muammer Ay

Etiketler: katili yakalama, polis, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç