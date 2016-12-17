Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Zeytinlik Mahallesi Düzyayla Sokak’ta 13 Kasım'da meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Mahmut Demir, kalbinin üzerinden vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

Silahlı saldırı düzenleyen Mustafa A. (36) kaçmış, ancak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekibi tarafından yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Mustafa A.'yı yakalamak için mesai mevhumu gözetmeksizin özveri çalışmaları sonucu şüpheliyi yakalayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda görevli polis memuru Tufan Odabaşı'yı görev bilinci ile hareket etmesi, duyarlı, dikkatli ve özverili bir şekilde çalışması, mesai arkadaşlarına örnek teşkil ettiği ve halkın polise olan güven duygusunun güçlenmesine katkıda bulunduğu gerekçesiyle 2016 yılı Kasım ayının polisi seçti.

Ayın polisi seçilen Tufan Odabaşı'nın fotoğrafı Samsun Emniyet Müdürlüğü girişindeki lobide bulunan ayın polisi panosuna asıldı.

Muammer Ay