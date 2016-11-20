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Katledilen kadının ablası: 'Aynı mezarlığa gömerlerse benzin döküp yakarız'

Adana'da eşini ve iki oğlunu bıçak ve tahra ile öldürdükten sonra kendini asarak intihar eden Ali Keklik'in baldızı Sevilay Kili, "Ali'yi kız kardeşim ve yeğenlerimle aynı mezara gömerlerse benzin döküp yakarız" dedi.

Katledilen kadının ablası: Aynı mezarlığa gömerlerse benzin döküp yakarız

20 Kasım 2016 17:29

Sarıçam ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 2814 Sokak, 17 numaralı evde Ali Keklik (44), uyuyan eşi Sibel (37), çocukları Okan (15) ve Özgür Keklik'i (15) bıçak ve tahra ile öldürdükten sonra kendisini de evde iple asarak intihar etmişti. Sibel Keklik'in ablası Sevilay Kili (42), kız kardeşiyle eniştelerinin ev yüzünden sürekli tartışma yaşadığını belirterek, "Kız kardeşim Ali'nin arsasını satıp bu evi 40 bin liraya annemden aldı. Ali de 'benim arsamı satıp neden burayı aldınız ben köye gitmek istiyorum' diye sürekli huzursuzluk çıkarttı. Biz onlarca kez polisi çağırdık Ali'yi alıp götürdüler ama serbest kaldı. Bunun böyle yapacağı belliydi. Sürekli bize 'bu ev eşime ve çocuklarıma mezar olacak, bunları katledeceğim' diyordu. Biz bunu biliyorduk ama ne zaman yapacağını bilmiyorduk" dedi. 

Kili, kendilerinin 3 gün önce köye gittiğini, bu sırada Sibel'in çalıştığı yerden arkadaşının telefonla arayarak işe gelmediğini söylediğini, bu nedenle köyden eve geldiklerini, kapıyı açtıklarında önce Ali'yi asılı halde gördüklerini, evden kötü kokular geldiğini, sonra da öldürülen kız kardeşini ve yeğenlerini gördüğünü anlattı.
Sevilay Kili, kız kardeşini ve iki yeğenini Ali Keklik'in uyurken bıçakla keserek öldürdüğünü ifade etti. Kili, kız kardeşini ve iki yeğenini kendilerinin Buruk Mezarlığı'nda toprağa vereceğini belirterek, "Eğer Ali'yi de bizim cenazelerimizle aynı mezarlığa gömerlerse o mezarı benzin döküp yakarız. Onu başka bir mezarlığa götürsünler bizimle aynı mezara defnetmesinler" dedi.
Bu arada, aileden geriye kalan tek kişi olan Ebru Keklik ise olayı öğrenip geldiği evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: adana


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