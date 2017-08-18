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Katliam gibi kaza: 5 ölü, 3 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda bir otomobil, karşı yönden gelen bir araca çarptı. Kazada aynı aileden 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Katliam gibi kaza: 5 ölü, 3 yaralı

18 Ağustos 2017 13:17

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 50. kilometresinde Gaziantep'ten Birecik istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 04 AT 961 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 NM 011 plakalı araç ile çarpıştı.

kazada otomobilde bulunan ve aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirirken, otomobildeki 2 kişi ve diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nizip Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı 

Etiketler: Gaziantep, şanlıurfa


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