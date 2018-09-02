Katliam gibi kaza: 8 ölü, 19 yaralı

Gaziantep-Elbeyli karayolu Kayacık Barajı yakınlarında tarım işçilerini taşıyan kamyonet minibüsle çarpıştı. Katliam gibi kazada 7 kişi hayatını kaybetti. 19 yaralının hastanedeki tedavileriyse sürüyor. Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Gaziantep Valiliği: "Kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi de yaralanmıştır"

Gaziantep Valiliği, bugün meydana gelen kazada toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, meydana gelen kazada ölü sayısının 8 olduğu duyuruldu. Açıklamada kazanın Oğuzeli-Elbeyli karayolu Kayacık mevkisinde 27 AAH 618 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 79 DU 351 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana geldiği belirtilirken, her iki araç sürücüsünün de aralarında bulunduğu 8 kişinin öldüğü, toplam 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Oğuzeli-Elbeyli karayolu Kayacık mevkiinde 27 AAH 618 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 79 DU 351 plakalı kamyonetin çarpışması neticesinde çift taraflı maddi hasarlı, ölümlü/yaralamalı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada araç sürücüleri ile kamyonetteki tarım işçilerinden toplam 8 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerimizde devam etmektedir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.