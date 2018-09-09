Katliam gibi kaza kamerada

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta Pazar günü, seyir halinde olan hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedilerek refüje çıkmasının ardından takla atarak ters istikamette ilerlemekte olan motosiklet grubunun arasına dalması sonucu meydana gelen kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yol üzerinde bulunan bir güvenlik kamerasına ait görüntülerde, ticari aracın kontrolü kaybedilerek ters istikamete geçmesi ve motosiklet grubunun arasına daldığı anlar görülüyor. Kazanın ardından ortalığı büyük bir toz bulutunun kapladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıyor.

Meydana gelen katliam gibi kazada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü M.K. ise tedavisinin tamamlanmasının ardından Kocaali Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.