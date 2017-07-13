Katliam hazırlığında iken yakalanan DEAŞ'lılar doktor kontrolüne gülerek geldi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından iki yıldır takip edilen DEAŞ üyesi O.K., CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne 38 UU 962 plakalı panelvan tipi araç ile saldırı girişimindeyken Kocaeli'de düzenlenen operasyonla araç içinde yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda AK Parti bayrakları ile şapkalarının da bulunması büyük dikkat çekmişti. Yapılan incelemelerde O.K.'nın saldırı talimatını Suriye'den aldığı, aracı ileri geri sürerek insanları ezmesinin emredildiği, öldüğü takdirde cennete gideceğinin söylendiği ortaya çıkmıştı.



Operasyon sonrasında Kayseri'de de O.K.'nın eşi A.K. ile yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen operasyon sonrasında gözaltına alınan zanlıların sayısı 15'e çıkmıştı.

Gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü bugün doktor kontrolünden geçirildi. Zanlılar Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirildikten sonra yeniden Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının sürdüğü öğrenildi.