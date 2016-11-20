Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 2814 Sokak, 17 numaralı evde meydana geldi. Bir kafede börek ve sıkma yapan Sibel Keklik (37) cumartesi günü işe gitmedi. İş yeri sahibi Sibel Keklik'i arayıp ulaşamadı. Kontrol etmesi için evine gönderilen çalışanlardan biri de kapı açılmayınca durumu üst kattaki akrabalarına bildirdi.

Akrabaları haber üzerine evin kapısın çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine akrabaları kapıyı açıp içeri girdiklerinde Sibel Keklik ve oğlu Okan Keklik'in (15) boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden kesilerek öldürüldüğünü gördü. Aynı odada Ali Keklik'in (44) de tavanda iple asılı olduğunu gördü. Aile bireyleri diğer odaya girdiğinde ise Özgür Keklik'i (13) tahra ile boğazından, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden kesilmiş halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri 4 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

"Akrabalarıyla vedalaşıp intihar etti"

Polis olay yerinde yaptığı ilk araştırmada Ali Keklik'in, önce uyuyan oğlu Özgür Keklik'i tahra ile öldürdüğünü, daha sonrada eşi ve oğlu Okan Keklik'i bıçakla boğazlarını keserek yine uykuda öldürdüğünü belirledi. Keklik'in ailesini katlettikten sonra üzeri kan olduğu için kıyafetini değiştirip dışarı çıktığını ve akrabalarının yanına gittiğini tespit etti. Keklik akrabalarına "Ben birgün katliam yapacağım, bu evi satıp köye gitmiyorlar, onları da kendimi de öldüreceğim, o ev onlara mezar olacak" diyerek evden ayrıldığı öğrenildi.

Daha sonra eve dönen Keklik, eşi ve çocuklarını öldürdüğü odada kendini iple asarak intihar etti.

Eşi evi satmadığı için katliam yaptı

Karı ile kocanın uzun zamandır Sibel Keklik'in annesinden 40 bin liraya satın alıp oturdukları ev nedeniyle kavga ettiği belirlendi. Ali Keklik'in hurdacılık yaptığı, kazandığı parayı da alkole verdiği bu nedenle de tartışmaların olduğunu öğrenildi.

Son olarak Ali Keklik'in "Bu evi satıp köye yerleşelim" dedi. Sibel Keklik ise "Çocuklarım burada okuyor onların geleceği için köye gitmem evi satmayacağım" dediği, koca Keklik'in ise "Bu ev sizin mezarınız olacak ya bu evi satarsınız ya da mezarınız olur" dediği ortaya çıktı.

Bu tartışmalar nedeniyle Ali Keklik'in eşine şiddet uyguladığı 26 Haziran 2016 günü de 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildiği belirlendi. 26 Eylül 2016 tarihinde uzaklaştırmanın bittiği Sibel Keklik'in de bir daha uzaklaştırma yapılması için başvuruda bulunmadığı belirtildi

Garipoğlu'nun yaptırdığı yurtta kalan kızları kurtuldu

Aileden geriye kalan tek çocuk olan Ebru Keklik (17) ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir lisede okuduğu için katliamdan kurtuldu. Keklik'in Adana'ya gelip gitmesi çok pahalı olduğu için Ceyhan'da Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun dedesi Kasım Garipoğlu'nun yaptırdığı Kasım Garipoğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda kaldığı belirlendi. Ebru Keklik'e hala babasının annesi ve iki kardeşini öldürdüğü söylenmedi.

"İki taraf arasında tartışma yaşandı"

Bu arada, savcılık olay yerinde inceleme yaptıktan sonra cenazelerin adli tıp kurumunu kaldırılmasına karar verdi. Cenazeler kaldırılırken iki tarafın yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

Zaman zaman kadın ve erkeğin yakınları arasında tartışma yaşandı. Ali Keklik'in yakınları ağıtlar yakıp kız tarafını suçlarken, kız tarafı ise erkek tarafını suçladı.

Keklik'in kız kardeşi "Kardeşim, kardeşim" diyerek ağıt yakıp feryat etti. Sibel Keklik'in ablası da gözyaşlarına boğulup feryat etti.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

