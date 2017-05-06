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Katliamcının cenazesini ailesinin karşı çıktığı sevgilisi teslim aldı

Adana'da emekli vali ve ailesini katlettikten sonra intihar eden Denizhan Dener'in cenazesi, ailesinin evlenmesine karşı çıktığı Hanım Kaya ve arkadaşları tarafından teslim alınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Katliamcının cenazesini ailesinin karşı çıktığı sevgilisi teslim aldı

06 Mayıs 2017 12:21
Katliamcının cenazesini ailesinin karşı çıktığı sevgilisi teslim aldı - Tıkla İzle

Sevgilisi Hanım Kaya ile evlenmesine sıcak bakmadıkları iddiasıyla halaları Gönül Cengiz, Nurşen Metin, kuzenleri Senem Metin, Suphi Cumhur Cengiz ile emekli vali eniştesi İsmet Metin'i öldürdükten sonra intihar eden Denizhan Dener'in cenazesi, otopsiden sonra kimse teslim almadığı için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda bekletildi.

Denizhan Dener'in sevgilisi Hanım Kaya ve arkadaşları, savcılıktan özel izin alarak cenazeyi teslim aldı. Dener'in cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından sevgilisi ve arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Hanım Kaya bu süreçte sükunetini korurken, zaman zaman göz yaşı döktü. Kaya'yı arkadaşları teselli etti. 

Nuri Pir - Umutcan İşledici
 


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