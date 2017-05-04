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Katliamcının cenazesini kimse almadı

Adana’da 5 yakınını öldürdükten sonra intihar eden Denizhan Suphi Dener’in otopsisi, diğer maktüllerle birlikte tamamlandı. Dener’in cenazesini kimse teslim almadı.

Katliamcının cenazesini kimse almadı

04 Mayıs 2017 13:29

Medikal işiyle uğraşan ve annesi babası henüz küçükken hayatını kaybeden Denizhan Suphi Dener’in, sevgilisi Z.K.’yi (25) istemesi için tartışıp öldürdüğü emekli vali olan eniştesi İsmet Metin (76) ile eşi olan halası Nurşen Metin (68), kızı Senem Metin (41), diğer halası Gönül Cengiz (66) ve kuzeni Suphi Cumhur Cengiz’in (38) cenazelerine Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapıldı.

İsmet Metin, Nurşen Metin, Senem Metin ve Gönül Cengiz ile Suphi Cumhur Cengiz’in cenazeleri morgdan teslim alınıp defnedilmek üzere Hatay’a gönderilirken, Denizhan Suphi Dener’in cenazesini alan olmadı.

Cenazeler, defin işlemleri için Antakya’ya gönderildi.

Dener’in cenazesi 15 gün içerisinde teslim alınmazsa kimsesizler mezarlığına gömülecek.

Nuri Pir - Umutcan İşledici

Etiketler: adana, cenaze, Denizhan Suphi Dener


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