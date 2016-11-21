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Katliamdan kurtulan genç kızın feryadı

Adana’da cinnet getiren adamın vahşice öldürdüğü eşi ile 2 çocuğunun cenazesi katliam evine getirildi. Yakınları sinir krizi geçirirken, yurtta kaldığı için vahşetten kurtulan 17 yaşındaki Ebru cenaze aracına sarılıp "Anne" diyerek feryat etti.

Katliamdan kurtulan genç kızın feryadı

21 Kasım 2016 12:29
Katliamdan kurtulan genç kızın feryadı - Tıkla İzle

Ali Keklik’in (44), oturdukları evi satıp köye yerleşmek istemesi nedeniyle sürekli tartıştığı ve bu yüzden cinnet getirip bıçak ve tahra ile öldürdüğü eşi Sibel (37), oğulları Okan (14) ve Özgür’ün (13) cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu’ndan otopsi yapıldıktan sonra yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, katliamın yaşandığı Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’ndeki eve getirildi. Yakınları sinir krizleri geçirirken, 17 yaşındaki kızları Ebru elinde annesinin eşarbıyla cenaze aracına sarılıp "Anne" diyerek feryat etti. Genç kız uzun süre gözyaşı döktü.

Anne ile iki çocuğunun cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Katliam kurbanlarının yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi. Eşi ve çocuklarını katlettikten sonra kendini asarak intihar eden Ali Keklik’in cenazesinin de öğleden sonra teslim alınarak yakınları tarafından toprağa verileceği öğrenildi.

Etiketler: adana, cinnet getiren adam


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