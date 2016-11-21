Ali Keklik’in (44), oturdukları evi satıp köye yerleşmek istemesi nedeniyle sürekli tartıştığı ve bu yüzden cinnet getirip bıçak ve tahra ile öldürdüğü eşi Sibel (37), oğulları Okan (14) ve Özgür’ün (13) cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu’ndan otopsi yapıldıktan sonra yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, katliamın yaşandığı Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’ndeki eve getirildi. Yakınları sinir krizleri geçirirken, 17 yaşındaki kızları Ebru elinde annesinin eşarbıyla cenaze aracına sarılıp "Anne" diyerek feryat etti. Genç kız uzun süre gözyaşı döktü.

Anne ile iki çocuğunun cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Katliam kurbanlarının yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi. Eşi ve çocuklarını katlettikten sonra kendini asarak intihar eden Ali Keklik’in cenazesinin de öğleden sonra teslim alınarak yakınları tarafından toprağa verileceği öğrenildi.