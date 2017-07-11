Katliamın üzerinden 22 yıl geçti: Acılar halen taze

Sırp ordusu tarafından 22 yıl önce yapılan katliamda hayatını kaybedenler Potoçari anıt mezarında anılacak. Kimlik tespiti yapılan 71 kurbanın cenazesi öğle namazının ardından Potoçari anıt mezarlığında defnedilecek. Binlerce kişi Potoçari’de bir araya gelirken, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları, sevdiklerinin mezarı başında gözyaşları içinde dua etti. Öte yandan, törende Türkiye’yi ise Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş temsil edecek.

Potoçari’de mezarı bulunan kurbanların sayısı 6 bin 575’e yükselecek. 1995 yılında Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler 8 binden fazla Boşnak’ı katletmişti. Srebrenitsa katliamı Uluslararası Adalet Divanı tarafından 2007 yılında soykırım olarak kabul edilmişti.