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Kato Dağı eteklerinde eksi 15 derecede kaplıca keyfi

Hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi bulduğu Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde bulunan Zümrüt Kaplıcası ziyaretçi akınına uğruyor.

Kato Dağı eteklerinde eksi 15 derecede kaplıca keyfi

06 Şubat 2017 09:40

Beytüşşebaplı vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi bulmasına rağmen Kato Dağı eteklerinde bulunan Zümrüt Kaplıcasına akın ediyor. İlçe merkezinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Ilıca köyünde bulunan kaplıca, çeşitli hastalıklara iyi geldiği gerekçesiyle dondurucu soğukta bile vatandaşların akınına uğruyor. Vatandaşlar, etrafı karlarla örtülü olan kaplıcada önce buz gibi suya girerek duş aldıktan sonra, kendilerini kaplıcanın sıcak sularına bırakarak, kar manzarasında yüzmenin keyfini çıkarıyor.
Öğrenci olduğunu ve tatil olması nedeniyle fırsatı değerlendirip arkadaşlarıyla birlikte kaplıcaya geldiğini belirten Mehdi Üce, “Birçok hastalığa şifa olduğu için her yerden insanlar geliyor buraya. Ancak buranın onarılması ve temizlenmesi gerekiyor” dedi. 

Halil Gökçe, herkesi kaplıcaya gelmeye çağırdığını belirterek, “Burası güzel ilçemizin en güzel yerlerinden biri diyebilirim. Çünkü burası birçok hastalığa iyi geliyor. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.
Keser Aslan ise neredeyse her gün kaplıcaya geldiklerini anlatarak, “Evimize yakın olduğu için kış aylarında özellikle geliyoruz. Gerçekten çok güzel ve şifalı bir kaplıca” ifadelerini kullandı.  

Serdar Gükçe

Etiketler: kaplıca keyfi, Kato Dağı etekleri


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