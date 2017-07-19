Kato Dağı'na bayrak asan tır şoförüne Pülümür’de kurşun atıldı

Edinilen bilgiye göre, geçen ay tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK tarafından kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde cansız bedeni ırmak kenarında bulunan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın büyük boy fotoğrafını yaptıran Trabzonlu tır şoförü Abdullah Özer, Pülümür’e gitti. Burada bayrak ve fotoğrafı Tunceli-Pülümür yoluna asan Abdullah Özer, aracına geri döndüğü sırada tepelerde mevzilenen teröristler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Belinden tabancasını çıkararak arabasını siper olarak kullanan ve kendini savunan Abdullah Özer, ateşin kesilmesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Abdullah Özer ve arkadaşı yara almadan kurtuldu.

Tır şoförü Abdullah Özer, bir ay önce Şırnak'ın Şenoba bölgesinde 31 Mayıs akşamı yüksek gerilim tellerine çarparak düşen helikopterde şehit olan 13 askerin fotoğraflarının da bulunduğu Türk bayrağını 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda dalgalandıran kişiydi.

Metin Akyürek