Kato Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Kato-İncebel Dağları'nda 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonu kapsamında 04.08.2017 tarihinde 7 no.lu mağarada yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlanmıştır. Yaşanan sıcak temasın ardından gerekli tedbirler alındıktan sonra mağara içerisine askeri mühimmatlar ve patlayıcılarla düzenlenen operasyon neticesinde mağara içerisindeki 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca yapılan patlatmalar ile mağara girişi çökertilmiş ve mağara kullanılamaz hale getirilerek kapatılmıştır. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Melih Yiğit

