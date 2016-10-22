Çukurca ilçesinin Uzundere beldesi ve Kavuşak köyü kırsalında bir süreden beri devam eden operasyonlarda çok sayıda PKK’lı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından, Kato Dağı'na yönelik ise bordo bereliler eşliğinde büyük bir operasyon düzenlenmişti. Önceki sabah erken saatlerde başlatılan operasyona aralarında bordo berelilerin de bulunduğu binlerce asker katılmıştı. Kato Dağı ve çevresindeki köyleri didik didik arayan güvenlik güçleri, geceyi sarp dağlara pusu kurarak geçirdi.

Maronıs ve Kaval bölgesinde ilerleyişini sürdüren güvenlik güçlerinin sabah saatlerinde geri dönüş yaptığı belirtildi. Yapılan operasyonda PKK’lılarla herhangi bir sıcak temasın sağlanıp sağlanmadığı hakkında ise bilgi alınamadı.

PKK’lılar tarafından operasyonda kullanılan yola yerleştirilen el yapımı patlayıcılar imha edildi. Ayrıca onlarca köyün ulaşımını sağlayan Bemo Köprüsü ise PKK’lılar tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu tahrip oldu.

