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Kato’da operasyon sürüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı’nda 9 gün önce başlatılan hava destekli geniş kapsamlı operasyon sürüyor.

Katoda operasyon sürüyor

27 Nisan 2017 16:56

Operasyonda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı’nda bulunan teröristlere yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyon aralıksız sürüyor. 9’uncu gününe giren hava destekli operasyon çerçevesinde bugün, güvenlik güçleri bir grup PKK’lı terörist ile temas sağladı. Güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, bir korucu hafif bir şekilde yaralandı. Yaralı korucu helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. 

Bölgede yüklü miktarda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği de öğrenildi.  

Etiketler: Kato, operasyon, terör


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