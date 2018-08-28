Katolik yetimler yurdunda kan donduran işkence, taciz ve ölüm olayları ortaya çıkarıldı

ABD’nin Vermont eyaletinin Burlington şehrinde, 1800’lerin ortasında açılıp 1974 yılında kapatılan Jt. Joseph Katolik Yetimler Evinde kalan çocuklara yapılan kan donduran cinsel taciz, öldürme ve işkence olayları 4 yıldır sürdürülen bir araştırmayla ortaya çıkarıldı. Rapor, rahibeler tarafından çocuklara uygulanan akıl almaz taciz, işkence ve öldürme olaylarını ortaya çıkardı. Araştırmaya “Yetimhanenin Hayaletleri” ismi verildi. Onlarca yıl içinde binlerce kişinin kaldığı St. Joseph’s Katolik yetimhanesinin mağdurlarından biri olan Sally Dale, buraya 2 yaşında girip 23 yaşında çıkmış. Sally Dale verdiği yeminli ifadesinde bir rahibenin bir oğlan çocuğunu pencereden attığını söyledi. Sally, o civarda bulunan bir rahibenin kulağını çekerek gördüğü şeyin sadece bir hayal olduğunu söylediğini aktardı.

Dale’in şahit olduğu olay sadece bununla sınırlı değil. Dale, bir rahibenin yanan bir ocaktan bir topu almasını söylediğini topu alırken elbisesinin kolları ve iç çamaşırının tutuştuğunu, birkaç hafta sonra, yanmaktan kararan el ve ayak derilerini rahibelerin cımbızla çekmesinden büyük acı duyarak ağladığını anlattı. Rahibeler, kendisine kötü bir kız olması sebebiyle bu olayların başına geldiğini söylediğini aktardı. Katolik yetimler yurdunda kalan Joseph Barquin ismindeki birisi avukata verdiği ifadesinde 1950’lerde bir rahibenin kendisine karşı cinsel uyguladığını, daha sonra da keskin bir şeyle kendisini yaraladığını söyledi. Sally Dale, yakındaki bir gölde, yurtta kalan çocukların yüzme öğrenmeleri için kayıktan suya atıldığını, bu şekilde bir rahibenin bir çocuğu suya attığını çocuğun daha sonra dalgaların arasında kaybolduğunu söyledi. Dale ifadesinde, rahibenin, “Eğer öldüyse hiç endişe etmiyorum. İyi bir eve gitmiştir" değini hatırladığını söyledi.

Yetimhanede 10 yıl kalan Joseph Eskra, akşam yemeğini yetişemeyen bir çocuğun cezalandırılması için bahçede bir ağaca bağlandığını sabah bakıldığında çocuğun donarak öldüğüne şahit olduğunu söyledi. Kilisenin bu iddiaların mahkemeye taşınmaması için anlaşma yönüne gittiği ve bunun gibi bazı işkence olayları için 5 bin dolar karşılığı anlaşma yoluna gittiği belirtildi.