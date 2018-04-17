KAÜ, 21. Avrasya Ekonomik Forumu’nda KKTC’yi temsil etti

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker yanında KAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser’in de katıldığı Uluslararası 21. Avrasya Ekonomik Zirvesi, dünyanın 44 farklı ülkesinden cumhurbaşkanı, başbakan, devlet başkanı, bakanlar olmak üzere 323 devlet adamı yanında bilim insanları, akil adamlar, sanayici ve iş insanları ile siyaset, ekonomi ve ticaret hayatının önde gelen insanlarının katılımıyla yapılan zirvede iki gün boyunca çeşitli oturumlar, çalıştaylar ve interaktif tartışmalar gerçekleştirildi.

“Zirvenin önemi büyük”

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın açılış konuşması yaptığı zirveye ayrıca bakanlar Mehmet Şimşek ve Nihat Zeybekçi de katıldı. Açılış konuşmasında zirvenin öneminden, hızla yükselen teknolojik gelişime karşın dünyanın aynı hızla kutuplaşmasına dikkat çeken ve yaşanan terör ve şiddet eylemlerine karşı ortak mücadeleye çağrı yapan Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, BM’nin kararları havada kaldığı için, zirvede Avrupa’da, Kafkaslarda, Ortadoğu’da ve Balkanlar’da barışçıl çözümler aradıklarını söyledi. Zirvede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Avrupa ülkeleri mültecilere sınırlarını kapatırken Türkiye’nin 3 milyonu aşan mülteciye ev sahipliği yapmasının dünyada eşi görülmeyen insani bir davranış olduğunu söyleyerek, özetle Türkiye'nin ekonomisi üzerine düşüncelerini aktardı. Konuşmasında küresel piyasada Türkiye'nin daralan değil, genişleyen ve büyüyen bir strateji izleme mecburiyetinde olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bunun için de birçok reformların yapılmasının ve devam ettirilmesinin gerekliliğini dile getirdi.

Keser’in raportörlüğünde oturum

Çalıştay kapsamında “Sürdürülebilir Enerji, Telekomünikasyon, Ulaşım ve Ekonomi Gelişiminde Arz-Talep Dengesinin Rolü; Aktörler ve Figüranlar”, “Avrupa Birliği'nin Karşılaştığı Meydan Okumalar ve Gelecek Kaygıları”, “İslam’la Dayanışma Ruhu Çerçevesinde Şiddet ve Terör Ortamında Dinlerin Barışa Katkısı; Mültecilik ve Terörün İlişkisi” konularında tartışmalar da gerçekleştirildi. Bu çalıştayın raportörlüğünü KAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser yaptı.

“Akıllı şehirler…”

21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin 3. oturumu beldelerinde yaptıkları akıllı yatırımlar ve icraatlarla öne çıkan çeşitli ülkelerden belediye başkanlarını buluşturan “Belediye Başkanları Oturumu; Akıllı Şehirler” başlığıyla yapılmış, bu oturuma Kosova Mamuşa, Bulgarisan Cebe, Makedonya Struga, Brüksel Federal milletvekili ve Saint Josse Belediye Başkanı ile Bosna Hersek Novi Travnik Belediye Başkanı yanında Maltepe, Kadıköy, Bakırköy, Küçükkuyu, Beylikdüzü ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı katıldı. Zirvenin bir sonraki çalıştayı Patrik Bartholomeos, Türkiye üryanileri Katolik Patrik Vekili, Türkiye Hahambaşı, Türk Süryani Kadim Cemaati Ruhani Reisi de katılmış, ayrıca Makedonya, Kosova, Slovenya, Letonya’dan konuşmacılar da “Gençlerle Beraber; Gelecek Geliyor” başlıklı çalıştayda önemli mesajlar verdi. Kongrenin en önemli oturumlarından birisi de “Ezber Bozan Kadınlar” başlığı altında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı yanında siyaset, bilim, iş, ekonomi, sanat dünyasından başarılı kadınların katılımıyla gerçekleştirildi. 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin son toplantısı ise “Çağımızın İkilemi; Cumhurbaşkanları Oturumu” başlığıyla yapılmış ve toplantıya Bosna Hersek, Hırvatistan, Letonya, Makedonya, Moldova, Romanya Cumhurbaşkanı yanında önceki Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı katıldı.

“Çok anlamlı”

21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde raportör ve moderatör olarak görev yapan ve başkanlık divanını oluşturan Prof. Dr. Ulvi Keser, son derece geniş katılımlı bu zirvenin dünyanın sıcak savaş tehdidini çok yakından hissettiği bu günlerde yapılmasının çok anlamlı olduğunu, global köy pozisyonundaki dünyada ulusların çıkar hesaplarının iş birliği ve dayanışma ruhuyla birlikte insanlığın hizmetinde olabileceğinin görüldüğü somut adımların atıldığını, Avrupa ile Asya arasında stratejik köprü durumunda olan Türkiye’nin köklü devlet geleneğiyle bu kadar geniş çaplı uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmanın ötesinde KKTC’yi tanıtma ve tanınması anlamında yürütülen çabaların da çok anlamlı olduğunu belirterek KKTC tanıtım standının bundan sonraki faaliyetlerde daha geniş kapsamlı ve işlerlik kazandırılmış olarak hizmet vermesinin amaca yönelik sonuçları da getireceğini belirterek 44 farklı ülkeden yüzlerce akademisyen, bilim insanı, sanayici, iş adamı, devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşme imkanı bulunmasının ve KKTC’yi tanıtmanın önemine dikkat çekti.

Özgöker’den teşekkür

Aynı şekilde KAÜ Rektörü, Marmara Vakfı Grubu Mütevelli Heyeti ve Akademik Konsey üyesi olan Prof. Dr. Uğur Özgöker de “Çağımızın İkilemi, Teknoloji Siyasete Karşı” başlıklı oturumun raportörlüğünü yaptı. Özgöker, Marmara Vakfı Grubu tarafından düzenlenen 21. zirvenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu, zirve vesilesiyle, cumhurbaşkanları çeşitli devlet ve hükumet yetkilileriyle görüşme imkanı bulmanın, onlara Doğu Akdeniz genelinde ve Kıbrıs özelinde yaşanılan sorunların stratejik, siyasi ve ekonomik yönlerini aktarmanın ve KKTC’yi tanıtma ve uzun vadede tanınmasını sağlamanın altyapısını hazırlamanın önemine vurgu yaparak başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ülkeyi anlatmasının lobicilik ve halkla ilişkiler bağlamında önemine dikkat çekmiş ve “KAÜ olarak bundan sonra da bu tür uluslararası organizasyonlarda KKTC’yi temsil etmeye devam edeceğiz.” dedi.

