KAÜ-GAÜ-AUM ortak sınavı yapıldı

GAÜ ve KAÜ kampuslarında yapılan ve katılımın yüksek olduğu sınavda, öğrencilere başarıları oranında burslar verildi. Sınava katılamayanlar için, KAÜ Burs ve Yerleştirme Sınavı 9 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da, KAÜ ana kampus binasında yapılacak.

KAÜ’den yapılan açıklamaya göre sınav için son başvuru tarihi 8 Haziran. 2 vesikalık fotoğraf ve önlü arkalı kimlik fotokopileriyle başvuru yapmaya gelen öğrencilerin başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. başvuru yapması gerekiyor. KAÜ, 9 Haziran’da sınava girecek tüm öğrencilere, yüzde 75 burs, sınavda başarılı olanlara ise yüzde 100 burs verecek. Bu burslar lisans programları için 7 yıl kesintisiz devam edecek.