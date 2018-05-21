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KAÜ-GAÜ-AUM ortak sınavı yapıldı

Amerikan Eğitim Konsorsiyumu'nun (AEC) düzenlediği, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ve Moldova Amerikan Üniversitesi (AUM) ortak burs sınavı Pazar günü yapıldı.

KAÜ-GAÜ-AUM ortak sınavı yapıldı

21 Mayıs 2018 15:04

GAÜ ve KAÜ kampuslarında yapılan ve katılımın yüksek olduğu sınavda, öğrencilere başarıları oranında burslar verildi. Sınava katılamayanlar için, KAÜ Burs ve Yerleştirme Sınavı 9 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da, KAÜ ana kampus binasında yapılacak. 

KAÜ’den yapılan açıklamaya göre sınav için son başvuru tarihi 8 Haziran.  2 vesikalık fotoğraf ve önlü arkalı kimlik fotokopileriyle başvuru yapmaya gelen öğrencilerin başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. başvuru yapması gerekiyor. KAÜ, 9 Haziran’da sınava girecek tüm öğrencilere, yüzde 75 burs, sınavda başarılı olanlara ise yüzde 100 burs verecek. Bu burslar lisans programları için 7 yıl kesintisiz devam edecek.

Etiketler: AEC, Burs Sınavı, GAÜ, KAÜ

 

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