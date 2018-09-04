KAÜ Plastik Sanatlar Bölümüne alımlar devam ediyor

KAÜ Plastik Sanatlar Bölüm Başkan Vekili Sinem Ertaner, Lefkoşa Arabahmet bölgesinde yer alarak Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki öğrencilerle birlikte akademik çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden KAÜ Plastik Sanatlar Bölüm Başkan Vekili Sinem Ertaner, fakülteye bağlı Plastik Sanatlar ve Mimarlık programlarında İngilizce diliyle eğitim verdiklerini söyledi.

KAÜ Öğretim Görevlisi Ertaner, Plastik Sanatlar bölümünün özel yetenek sınavlarının, Türkiye’nin 52 ilinde bulunanan temsilcilik ofislerinde ve KAÜ Arabahmet yerleşkesinde yapılmakta olduğunubelirtti. Yetenek sınavına başvurmak isteyen adayların, 2018 TYT herhangi bir puan türünde en az 150 almış olması, sınav başvurusu için ise yanlarında 2018 TYT puan belgesi, lise diploması fotokopisi; mezuniyet belgesi veya lisesinden alacağı öğrenci belgesi ile nüfus cüzdanı fotokopilerinin olması gerektiğini ifade etti.

Başvurular hakkında detaylı bilgiye aday.auc.edu.tr web adresinden veya 0850 650 20 00 Öğrenci İlişkileri Merkezi’nden ulaşılabileceği bildirildi.