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KAÜ’de 9 öğretim üyesi görevlerine iade edildi

Kars Kafkas Üniversitesinde (KAÜ), FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan 9 öğretim üyesi, yapılan inceleme sonrasında görevlerine iade edildi.


30 Kasım 2016 14:04

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, FETÖ operasyonları kapsamında bazı kurumlarda açığa alınan, ihraç edilen personellerden görevlerine iade edilenler arasında 9 üniversite personeli olduğunu belirtti.
Kars Kafkas Üniversitesinde göreve iade edilen personeller hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, "Bizim de Kafkas Üniversitesi FETÖ/PDY Araştırma İnceleme Soruşturma Komisyonumuz var. Bu komisyon 5 kişilik bir ekipten oluşmaktadır. Dolayısıyla bunlar ince eleyip sık dokuyorlar. Her şeyden önce sonuçta kul hakkıdır bu. Suçsuz birisinin ceza almasına biz sebebiyet verirsek tabi bunda oldukça vicdanen rahatsızlık duyarız, vicdan azabı çekeriz. Dolayısıyla bunları en aza indirilmesi için arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar. Bizde de 9 tane öğretim elemanı göreve iade edildi. Bu durum YÖK’e ve Valilik OHAL Bürosuna bildirildi" dedi.

"Herhangi bir kusur yoksa iade edilecektir"
"Zaten süreç devam ediyor. Bu süreçte 2-3 ayda tamamen keşke kapanabilse de normalleşme sürecine girsek" diyen Prof. Dr. Özcan, "Ama maalesef böyle bir şey mümkün değil. Bir bakıyorsun bir takım yeni bilgiler, belgeler ortaya çıkıyor. Komisyon da zaten çalışmasına devam ediyor ve herhangi bir kusur yoksa zaten iade edilecektir. Biz Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı bir kurumuz. Bu durumu YÖK Başkanımız her defasında dile getiriyor; 'Eğer masum olduğuna inandığınız araştırılıp sonuçlandırılmışsa herhangi bir şeyi yoksa bunların biran önce tekrar iade edilmesi' konusunda bize zaten talimatları oldu. Bunu da biz arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mükremin Özkan Arslan ise iade edilen personeller hakkında bir açıklama yaparak, "Basında çıkan iadeler ihraç edildikten sonra yani Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenler için iadelerdir. Sayın Rektörümüzün bahsettiği bizdeki 9 öğretim elemanının iadesi o tip iadeler değildir. Çünkü biz görevden uzaklaştırma oluyor, yani açığa alınıyor. Soruşturmalar komisyonumuzca yürütülüyor, bilgi ve belgeleri değerlendirildikten sonra bunlar içerisinden 9 öğretim elemanımızı göreve başlattık. Yani ihraçtan iade değildir, soruşturmanın selameti açısından açığa alınan iadelerdir. Bizim ihraçlardan iademiz yoktur. Üniversitemiz bünyesinde itiraz komisyonları kurulmuştur. Birinci komisyonda görevden uzaklaştırılanlar buraya geliyor, burada değerlendiriliyor daha sonra ihraç olduysa Kanun Hükmünde Kararnamede çıkıyorlar. Daha sonra itiraz olursa ki bu kişiler itiraz ediyorlar, itiraz komisyonlarına gidiyor. Orada da komisyonumuz çalışmalarını devam ettiriyor, eğer iade oluyorsa yine Kanun Hükmünde Kararname’de yayınlanıyor" ifadesini kullandı. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: KAÜ


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