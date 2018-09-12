KAÜ'yü seçmek için son şans; YKS ek yerleştirme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversitelerinin yaklaşık 10 bin boş kontenjanının olması KKTC üniversitelerini düşünen öğrencileri heyecanlandırıyor.

YKS ek tercih başvuru tarihleri hakkında detaylar büyük merak konusu oldu. Üniversiteye yerleşmeye hak kazanamayan öğrenciler 2018 YKS ek yerleştirme başvurularını araştırma yapmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarında 7 bin 205, ön lisans programlarında 2 bin 418 olmak üzere toplam 9 bin 623 kontenjanın boş kaldığı ve durum böyle olunca istediği üniversiteye gidemeyen öğrenciler şimdi de gözünü YKS ek yerleştirmelerine çevirdi.

Üniversiteye girişte ikinci şans olan YKS ek yerleştirmede, yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirildi. Yükseköğretim programlarının 2018 YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

KAÜ'yü düşünen öğrencilerin şansları devam ediyor

KAÜ'de toplam 143 kontenjanın olduğu açıklandı. Lisans olarak 7 yıl kesintisiz burs fırsatıyla Mimarlık, Plastik Sanatlar, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve İşletme Yönetimi yer alırken; ön lisans olarak 5 yıl kesintisiz burs fırsatıyla Anestezi, Fizyoterapi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Yaşlı Bakımı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Aşçılık programlarına yerleşme şansı devam ediyor.