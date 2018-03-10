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Kavga eden kadın basın mensuplarına saldırdı

Aksaray’da iki grup arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden yatıştırıldı. Kavga eden kadınlardan biri görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırarak hakaret etti.

Kavga eden kadın basın mensuplarına saldırdı

10 Mart 2018 10:57

Olay, Taşpazar Mahallesi 805 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yaptıkları bir esnafla anlaşamayan 5 kişilik grup, dükkana zarar vermek istedi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda mahalle sakinlerinin polise haber vermesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek kavgaya müdahale eden çevik kuvvet ekipleri kavgayı büyümeden önlerken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Bu sırada kavga eden kadınlardan biri, görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırarak hakaretler yağdırdı. Polis, olay yerinden kaçtığı ve silah taşıdığı iddia edilen bir kişinin de peşine düştü.  

Yasin Can
 

 

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