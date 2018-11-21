Kavga eden şahısları ayırmak isterken bıçaklandı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı kavga eden şahısları ayırmak isteyen Servet Tak (18) isimli genç, kavga eden şahıslar tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan genç olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan şahıslar olay yerinden hızla kaçarken polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cihan Kizir

