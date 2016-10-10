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Kavga ettiği 2 kişiyi silahla yaralayıp kaçtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki gurup arasında yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar özel araçla hastaneye kaldırılırken, silahı kullanan kişi ise kaçtı.

Kavga ettiği 2 kişiyi silahla yaralayıp kaçtı

10 Ekim 2016 07:23

Olay gece saat 03.15 sıralarında Müftü Mahallesi Muzaffer Uluşahin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.Y., İ.E. ve kimlikleri tespit edilemeyen iki kişi, Muzaffer Uluşahin Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle A.G. (36), A.G. (32) ve İ.B. (40) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği tespit edilemeyen bir kişi belindeki silahı çıkartarak A.G. ile İ.B.’ye kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlardan ikisi A.G.’nin sol ayağına, bir kurşun ise İ.B.’nin sol eline isabet etti. Yaralanan A.G. ile İ.B. özel araçla hastaneye kaldırılırken, silahlı yaralama olayını gerçekleştiren ve kimliği tespit edilemeyen zanlı ise kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı yaralama olayını gerçekleştiren kişi ile birlikte olduğunu tespit ettiği O.Y. ile İ.E.’yi gözaltına alınırken, yaralanan A.G.’nin kardeşi A.G.’de ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Yaralanan A.G. ile İ.B.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, silahlı yaralama ve kavgaya karışan iki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

Vedat Kılıç


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