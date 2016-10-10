Olay gece saat 03.15 sıralarında Müftü Mahallesi Muzaffer Uluşahin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.Y., İ.E. ve kimlikleri tespit edilemeyen iki kişi, Muzaffer Uluşahin Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle A.G. (36), A.G. (32) ve İ.B. (40) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği tespit edilemeyen bir kişi belindeki silahı çıkartarak A.G. ile İ.B.’ye kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlardan ikisi A.G.’nin sol ayağına, bir kurşun ise İ.B.’nin sol eline isabet etti. Yaralanan A.G. ile İ.B. özel araçla hastaneye kaldırılırken, silahlı yaralama olayını gerçekleştiren ve kimliği tespit edilemeyen zanlı ise kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı yaralama olayını gerçekleştiren kişi ile birlikte olduğunu tespit ettiği O.Y. ile İ.E.’yi gözaltına alınırken, yaralanan A.G.’nin kardeşi A.G.’de ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Yaralanan A.G. ile İ.B.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, silahlı yaralama ve kavgaya karışan iki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Vedat Kılıç