Kavga ettiği grubun arasına araçla daldı

Olay, dün Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Siirt Üniversitesi merkez kampusunun karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Bu sırada, kavga eden gruplardan bir şahıs, aracıyla karşı grubun arasına daldı. Bunun üzerine gruplar arasında bir kez daha kavga başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, grupları havaya ateş açarak ayırdı.

Olay anı, bir amatör kamera tarafından anbean kaydedildi.