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Kavga ettiği sürücüyü beyzbol sopasıyla öldürdü

İzmir Torbalı'da yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada Y.P. isimli şahıs, beyzbol sopasıyla karşısındaki aracın sürücüsü M.Ç.'ye vurdu. M.Ç., kafasına aldığı darbe ile hayatını kaybederken, Y.P. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kavga ettiği sürücüyü beyzbol sopasıyla öldürdü

29 Eylül 2016 12:04

İzmir'in Torbalı ilçesinde akıl almaz bir cinayet işlendi. İki genç arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Alınan bilgiye göre, önceki gün saat 22.00 sularında Torbalı Mahallesi Fulya 2 Sitesi yakınlarında Y.P. isimli kişi arabasıyla seyir halindeyken bir diğer araç sürücüsü M.Ç. ile yol verme tartışması yaşadı. İddiaya göre, her iki şoför araçlarından indi. Yaşanan tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Cebinden bıçak çıkartan M.Ç., Y.P.’ye saldırdı ve elinden yaraladı. Y.P. ise kendi aracından beyzbol sopası alarak M.Ç.’nin kafasına vurdu. M.Ç. ağır yaralandı.

Adliyeden kaçmak istedi

Olay yerine gelen 112 Ambulans ekipleri, ağır yaralı M.Ç.’yi Torbalı Devlet Hastanesine götürdü. İlk müdahalesi yapılan genç, daha sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İki gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tutulan genç hayatını kaybetti. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.P. isimli kişiyi gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlı, Torbalı Adliyesine çıkartıldığı esnada kaçma teşebbüsünde bulundu. Polis, şahsı kıskıvrak yakaladı. Y.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amede Alpagut
İZMİR 


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