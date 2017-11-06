Kavga ihbarı üzerine gelen polis, bir kişiyi bıçaklanmış halde buldu

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol üzerindeki bir elma bahçesinde kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 39 yaşındaki Cemil K. isimli şahsı kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu. Boynundan ve sol koltuk altından bıçaklandığı belirlenen Cemil K., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ise bıçaklanan şahsın otomobilinde ve olay yerinde inceleme yaptı. Polis, olaya karışarak kaçtığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Dağlı