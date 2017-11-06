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Kavga ihbarı üzerine gelen polis, bir kişiyi bıçaklanmış halde buldu

Karaman’da kavga ihbarına üzerine olay yerine giden polisler, bir kişiye bahçe arasında yerde kanlar içerisinde yatar vaziyette buldu.

Kavga ihbarı üzerine gelen polis, bir kişiyi bıçaklanmış halde buldu

06 Kasım 2017 07:36

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol üzerindeki bir elma bahçesinde kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 39 yaşındaki Cemil K. isimli şahsı kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu. Boynundan ve sol koltuk altından bıçaklandığı belirlenen Cemil K., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ise bıçaklanan şahsın otomobilinde ve olay yerinde inceleme yaptı. Polis, olaya karışarak kaçtığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Mehmet Dağlı

Etiketler: ihbar, Karaman, kavga

 

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