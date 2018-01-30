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Kavga sırasında bıçaklanan şahıs kurtarılamadı

Karaman’da kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavga sırasında bıçaklanan şahıs kurtarılamadı

30 Ocak 2018 03:24

Olay, akşam saat 23.30 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan B.U (34) ile Sinan K. (39), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine B.U, bıçakla Sinan K.’yi vücudunun beş yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sinan K., çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra B.U, polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler: Karaman, karaman kavga

 

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