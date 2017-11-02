Diğer
Kategoriler

Kavgada bıçakla yanağından yaralandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişi yanağından bıçaklanarak yaralandı.

Kavgada bıçakla yanağından yaralandı

02 Kasım 2017 18:13

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayatti Harrani Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Malik A., Yasir K., Saddam K., Gazi K. ve Hüseyin K. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından bıçaklandığı öğrenilemeyen M.A. yaralandı. Yanağından bıçakla yaralanan şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olay yerine giden polis ekipleri kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Bekir Basmacı
 

Etiketler: bıçak, kavga

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç