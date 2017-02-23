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Kavgada ısırılarak kopartıldığı iddia edilen parmak mahkemeye taşınıyor

Antalya'da akraba olan iki komşu arasında çıkan kavgada, ısırılarak kopan parmak olayı mahkemeye taşınıyor. Parmağı kopan kadının kocası, "Parmağı mahkemede isteyeceğim" dedi.


23 Şubat 2017 16:09

Antalya’nın Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi’nde tarım ve kaynak işiyle uğraşan Demirel ailesinin çıkardığı gürültü sebebiyle akrabaları ile aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre, yolda yürüyen Kamile Demirel’in yeğeni Ramazan Altun’a, halasının gelini Ayşe A. saldırmaya başladı. Bunun üzerine Kamile Demirel, Ayşe A.’yı omzundan tutarak uzaklaştırmak istedi. İddiaya göre, tam bu sırada Ayşe A., Demirel’in serçe parmağını ısırarak kopardı.

"Ya yedi, ya da yuttu"

Olay aynını anlatan Kamile Demirel, "İkindi namazını kıldım, çay içmeye gidiyordum. Şuraya geldim bir baktım yeğenimle kapışmışlar. Yüzünü tırmalamaya uğraşırken baktım onu ısırmaya çalışıyor. Ben de onu engellemeye çalışırken, yüzünde kan olduğunu gördüm. Bir de parmağıma baktım, benim parmak yok. Parmağımı yedi mi yuttu mu, attı mı bilmiyorum" dedi.

"Merhamet duygumu kaybettim, bundan sonra onunla konuşmam"

Halasının gelinine kırgın olduğunu ifade eden Demirel, aynı zamanda komşusu olan Ayşe A. ile konuşmayacağını belirterek, "Giden gitti geri gelmez. Benim merhamet duygum fazladır ama bu merhamet duygumu kaybettim artık. Onunla konuşmayacağım" diyerek sitem etti.

"Parmağı mahkemede isteyeceğim"

Olayı mahkemeye taşıdıklarını ifade eden Kamile Demirel'in eşi Zafer Demirel ise, eşinin kopan parmağıyla ilgili, "Bunu yapan insan olamaz. Normal ısırır, herhangi bir şekilde çizilir fakat kemikle beraber uzvun bir kısmını koparması bunu gösteriyor" dedi. Demirel, eşinin kopan parmağını ise mahkemede isteyeceğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan kavgaya karışan Ayşe A. ise olayla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. 

Suat Metin - Harun Erdoğdu
 

Etiketler: antalya, parmak


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