Kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 40 Merdiven Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi 40 Merdiven mevkiinde S.Y. ve D.Ç. isimli iki kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç. yanında bulunan bıçak ile S.Y.’yi kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.Y. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karamürsel Devlet Hastanesi Acil servisinde yaklaşık 1 saat boyunca yapılan bütün müdahalelere rağmen,

kalbine aldığı bıçak darbeleri yüzünden S.Y. kurtarılamadı.

Öte yandan, bıçaklı yaralama olayını gerçekleştiren D.Ç. Karamürsel Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla alakalı incelemesi sürüyor.

Uğur Buber