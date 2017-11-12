Diğer
Kategoriler

Kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada taraflardan biri, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

12 Kasım 2017 15:07

Olay, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 40 Merdiven Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi 40 Merdiven mevkiinde S.Y. ve D.Ç. isimli iki kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç. yanında bulunan bıçak ile S.Y.’yi kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.Y. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karamürsel Devlet Hastanesi Acil servisinde yaklaşık 1 saat boyunca yapılan bütün müdahalelere rağmen,

kalbine aldığı bıçak darbeleri yüzünden S.Y. kurtarılamadı.
Öte yandan, bıçaklı yaralama olayını gerçekleştiren D.Ç. Karamürsel Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla alakalı incelemesi sürüyor. 

Uğur Buber

Etiketler: bıçaklanma, kavga, Kocaeli

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç