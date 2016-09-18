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Kavgada ölen Jandarma Er Furkan Kahraman defnedildi

Malatya’da silahlı kavgada ölen 21 yaşındaki Jandarma Er Furkan Kahraman otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Kavgada ölen Jandarma Er Furkan Kahraman defnedildi

18 Eylül 2016 14:36

Sarıcıoğlu Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan kavgada kafasından vurularak öldürülen Furkan Kahraman (21), şehir mezarlığında öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra defnedildi.

Jandarma olarak vatani görevini yapan Er Furkan Kahraman'ın bayram izni için memleketine geldiği ve terhisine yaklaşık 2 ay kaldığı öğrenildi.

Öte yandan, aynı kavgada evinin balkonunda silahla vurularak ağır yaralanan Almina Dilara D. isimli genç kızın durumunun ağır olduğu ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın yaşandığı bölgede alınan güvenlik önlemleri ise devam ediyor. 


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