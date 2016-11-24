Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Kanatlı Sokak'ta 16 Temmuz'da meydana gelmişti. Bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri sokak kenarında yatan 16 yaşındaki Hüseyincan Koç'u ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmış, çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Hüseyincan Koç'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı. Çocuğun darp edilerek öldürülmüş olabileceği üzerinde duran Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaptığı araştırmada Hüseyincan Koç'un olay akşamı bir kişi ile kavga ettiğini tespit etti. Tanıkların ifadesinden yola çıkan polis, olayla ilgili Yahya A.'yı (48) Samsun'un Bafra ilçesinde dün yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Yahya A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muammer Ay

SAMSUN